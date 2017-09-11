جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ” عامل خدمات ” على بند الأجور فئة أ، ورقمها 123.

وترغب الكلية إشغالها الوظيفة بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية، موضحة أن التقديم على الوظيفة سيبدأ اعتبارًا من تاريخ 1438/12/19هـ ولمدة أسبوع، بمبنى الكلية رقم (155) الدور الثالث غرفة رقم (408) بمكتب نائب مدير الإدارة نايف الغامدي.

وأوضح الإعلان أن المتقدم للوظيفة لابد أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا، كما يجب ألا يقل عمره عن 23 عامًا ولا يزيد عن 32 عامًا، وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.