مصر للطيران تنظم 24 رحلة لعودة 5784 حاجا من المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

أعلنت مصادر قيادية بمصر للطيران أن الشركة بدأت اليوم الإثنين فى تنظيم 24 رحلة طيران لعودة 5784 حاجا من الأراضى المقدسة فى إطار جسرها الجوى الذى بدأته الأربعاء الماضى ويتضمن 320 طائرة لعودة حوالى 75 ألف حاج حتى 25 سبتمبر الحالى .

وقالت المصادر : تنظم الشركة اليوم 11 رحلة طيران من جدة لنقل 2589 حاجا بينما تنظم 13 رحلة طيران من المدينة المنورة لنقل 3195 حاجا وسط إنتظام كبير فى مواعيد إقلاع ووصول الطائرات وعدم تخلف حقائب الحجاج وذلك فى إطار الخطة الموسمية التى وضعتها الشركة وأثبتت نجاحها خلال مواسم الحج والعمرة السابقة حيث تم تخصيص فرق عمل فى مطارى جدة والمدينة المنورة من موظفى وعمال مصر للطيران للإشراف على إنهاء إجراءات سفر ركاب طائراتها وعدم حدوث تأخير أو تخلف أية حقائب .