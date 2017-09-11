1000 مدرسة تستقبل 18 ألف معلم ومعلمة بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استقبلت ما يقارب 1000 مدرسة للبنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس أكثر من 18 ألف معلم ومعلمة من قادة العمل التربوي من الهيئتين التعليمية والإدارية ,وذلك بعد قضائهم وتمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي .

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي بكافة منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ومن شملتهم حركة النقل الخارجي ووجهوا إلى مدارسهم وفق حركة النقل الداخلي،مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانطلاقة العام الدراسي الجديد 1438-1439هـ متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية في تعليم وتربية النشء لبناء جيل واعد يسهم في بناء الوطن.

وحث الحكمي جميع الأقسام بإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات التابعة إلى توفير كل الوسائل المساهمة في إنجاح بداية عام دراسي جديد، بتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل في بيئة تعليمية وتربوية مناسبة, مبيناً أن مدارس تعليم جازان ووفق اللجان التي شكلت مسبقا في نهاية العام الماضي قد هيئت المدارس لاستقبال المعلمين والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية وأجواء تربوية تسهم في تحقيق العملية التربوية والتعليمية التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية الوطن 2030.

وأشار الحكمي إلى أن عدد المعلمين والمعلمات التي استقبلتهم أكثر من 1000 مدرسة بنين وبنات بلغ عددهم 18336 معلماً ومعلمة في مدارس تعليم جازان يواصلون تقديم كل ما هو مفيد من تعليم ووسائل تربوية للطلاب والطالبات بمدارسهم, مفيداً أن تعليم جازان ووفق خطط مسبقة قام بتوزيع الكتب الدراسية على المدارس وفق الاحتياج لها من الطلاب والطالبات، وبما يساهم في بداية عام دراسي جديد شعاره الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق .