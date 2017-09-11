إعصار " إيرما " يتراجع إلى الدرجة الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت أجهزة الأرصاد الجوية الأمريكية أن شدة الاعصار ” إيرما ” الذي يتقدم على الساحل الغربي لفلوريدا تراجعت إلى الدرجة الاولى لكنه ما زال يشكل خطرا كبيرا.

وحددت أجهزة الرصد ، مركز الاعصار على بعد نحو اربعين كيلو مترا شمال شرق مدينة تامبا الكبيرة ، ترافقه رياح سرعتها القصوى 140 كلم في الساعة وذلك عند الساعة (06,00 بتوقيت جرينتش ).

وابقت السلطات الأمريكية على تحذيراتها من عواصف المد البحري في مناطق واسعة من شبه جزيرة فلوريدا حيث تلقى أكثر من ستة ملايين شخص أوامر بإخلاء منازلهم.