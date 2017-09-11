160 ألف وظيفة محاسب يشغلها أجانب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ذكرت الهيئة العامة للمحاسبين ، إن الأجانب يشغلون 160 ألف وظيفة محاسبية لـ 19 نوع من المحاسبة في المملكة، مشيرة إلى أن توطين القطاع يحتاج إلى خطة وطنية، خاصة وأن عدد خريجي الجامعات أقل من احتياج السوق.

وأكد الدكتور أحمد المغماسي الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين، أنه تم توطين30 في المائة، من المكاتب المحاسبية، بينما بلغت نسبة التوطين في الشركات 2 في المائة.

وأشار إلى أن معدل خرجي المحاسبة في السنة لا يتجاوز 2000خريج، وهو عدد أقل من المطلوب لإحلالهم بالقطاع .