" تعليم الرياض " تمنع بيع الحلوى ومشروبات الطاقة والغازية بالمقاصف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أكملت إدارة خدمات الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، خطتها العامة استعداداً للعام الدراسي 1438 / 1439هـ، التي تشمل النقل المدرسي والتغذية والمقاصف وآلية عملها، ومكافآت الطلاب والطالبات، وأصدرت التنظيمات والتعميمات الخاصة بتنظيم تقديم تلك الخدمات للطلاب والطالبات.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع؛ حرص الإدارة على توفير البيئة المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أهمية توفير خدمات النقل المدرسي المناسب للطلاب والطالبات والتغذية المدرسية من خلال وضع الاشتراطات التي تحفظ سلامة وصحة أبنائنا وبناتنا داخل المدارس.

من جهتها، أوضحت مديرة خدمات الطلاب في ” تعليم الرياض ” البندري القريني؛ أن الإدارة أصدرت عدداً من التعاميم المتضمنة لعديد من الاشتراطات والتنظيمات لعملية التغذية والمقاصف, حيث أكّدت أهمية تشكيل لجان المقصف المدرسي والتأكيد على صيانة الثلاجات والمكيفات داخل المقاصف، وتأمين وجبات وعصائر كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية وخالية من الجلوتين, وأن تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق والتأكيد على فتح المقاصف المدرسية طوال اليوم الدراسي.

وأشارت ” القريني ” ؛ إلى أن التنظيمات أكّدت تفعيل المتابعة اليومية للمقصف المدرسي من خلال الاستمارة المُعدَّة لذلك, وتعبئة استمارة المسح المبدئي للمقصف المدرسي في نظام نور, والتأكيد على تفريغ إدارية لأعمال خدمات الطلاب التي تشمل النقل العام والتربية الخاصّة والمقصف والصندوق المدرسي وإعاشة التربية الخاصّة ومكافآت التحفيظ والتربية الخاصّة.

وشدّدت ” القريني ” ؛ على تطبيق الاشتراطات والجزاءات والالتزام ببنود العقود من كل الأطراف؛ موضحة أن الإدارة حدّدت عدداً من الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح بها, مشيرة إلى أنه من الأغذية المسموح بها الحليب السائل المُعبَّأ آلياً والفواكه الطازجة وفطائر الجبنة واللبنة والبيض والعسل وغيرها ويسمح بالعصائر الطبيعية 100 % والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30 % على أن تكون خالية من المواد الملوّنة.

ومنعت الإدارة، وفقاً للاشتراطات الصحية التي أقرّتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة، بيع عديد من الأغذية في المقصف المدرسي, ومنها الحلوى والشوكولاتة السادة والبطاطس ” الشيبس ” والمشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30 %, كما منعت الإدارة بيع اللحم والكبدة، وشدّدت على أهمية استخراج الشهادات الصحية للعاملين والعاملات في المقاصف المدرسية.

وفيما يخص النقل المدرسي للطلاب والطالبات أكّدت ” القريني “؛ أهمية رفع الخطة التشغيلية التفصيلية لنقل طلاب وطالبات التربية الخاصّة والتعليم العام مع نهاية الأسبوع الأول من الدراسة، ويكون ذلك ورقياً وإلكترونياً, والتحقّق من مطابقة جميع المركبات للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد, والتأكّد من نظافة المركبات ومدى جاهزيتها للعمل وصيانتها يومياً, والتأكّد من وجود مخارج طوارئ في الحافلات وأحزمة الأمان وحقيبة الإسعافات الأولية.

وشدّدت ” القريني ” ؛ على توفير سائقين ومرافقات ممّن يشهد لهم بالسيرة الحسنة والاستقامة والصلاح, وممّن لم يصدر بحقهم أيّ سوابق مُخلة بالسلوك والآداب.