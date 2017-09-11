منظمة السياحة العالمية تكرم الأمير سلطان بعد غد الأربعاء بالصين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفد المملكة في اجتماع الدورة 22 للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التي ستعقد بعد غدٍ الأربعاء في مدينة تشنجدو بالصين، بحضور فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وستكرم منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية خلال الاجتماع سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقديراً لجهود سموه الكبيرة في دعم ونمو السياحة في العالم ودوره في تعزيز مفهوم المحافظة على التراث العالمي، وعرفاناً من المنظمة لما يقدمه سموه من دعم مستمر لجهودها على المستوى الدولي.

وسيتم تكريم سموه بحضور معالي وزراء السياحة وكبار المسؤولين في الجهات المعنية بالسياحة في الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 156 دولة عضو، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالسياحة والتي تحضر اجتماعات الجمعية العامة بصورة مراقب.