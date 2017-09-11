فريق جراحي ينقذ حياة طفلة بمستشفى حفر الباطن المركزي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن فريق قسم جراحة المناظير بمستشفى حفر الباطن المركزي من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 13عاماً تعاني من آلام شديدة بالبطن، حيث تبين بعد الكشف الطبي على المريضة وعمل الفحوصات بالمنظار وجود قرحة منفجرة بالاثنا عشر مع وجود صديد كثيف بالبطن يستدعي التدخل الجراحي الفوري.

وقام الفريق الجراحي بإجراء ثلاث فتحات لاستئصال الزائدة وغسل البطن من الصديد وبعدها وضعت الطفلة لمدة 24ساعة في العناية المركزة, ثم أحيلت إلى الجناح لاستكمال علاجها وخرجت بفضل الله بعد تحسن حالتها الصحية.