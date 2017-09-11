بالفيديو.. صاحب حساب في تويتر: قطر عرضت عليَّ 200 ألف ريال شهريا لتشويه المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشرت صفحة ” الردع السعودي ” ، على تويتر ” ، مقطع فيديو، للمدون الكويتي باسل الرشيدي، صاحب حساب ” صحيح البخاري ومسلم ” الشهير على فيس بوك، قال فيه: إن جهات قطرية ومسئولين مثل مستشار أمير قطر عزمي بشارة، عرضت عليه شراء حسابه وحسابات أخرى يديرها، مقابل التشكيك في شخصيات سعودية مسئولة.

وأوضح في المقطع أن تلك الجهات طلبت منه اتهام المملكة بشق الصف الخليجي، مقابل 200 ألف ريـال شهريا، لافتا إلى أنه وثق محادثاتهم وأبلغ السلطات بها.