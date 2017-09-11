 بالفيديو.. صاحب حساب في تويتر: قطر عرضت عليَّ 200 ألف ريال شهريا لتشويه المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 12

    سبتمبر

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بالفيديو.. صاحب حساب في تويتر: قطر عرضت عليَّ 200 ألف ريال شهريا لتشويه المملكة

بالفيديو.. صاحب حساب في تويتر: قطر عرضت عليَّ 200 ألف ريال شهريا لتشويه المملكة
طلال الضوي(صدى):

نشرت صفحة ” الردع السعودي ” ، على تويتر ” ، مقطع فيديو، للمدون الكويتي باسل الرشيدي، صاحب حساب ” صحيح البخاري ومسلم ” الشهير على فيس بوك، قال فيه: إن جهات قطرية ومسئولين مثل مستشار أمير قطر عزمي بشارة، عرضت عليه شراء حسابه وحسابات أخرى يديرها، مقابل التشكيك في شخصيات سعودية مسئولة.

وأوضح في المقطع أن تلك الجهات طلبت منه اتهام المملكة بشق الصف الخليجي، مقابل 200 ألف ريـال شهريا، لافتا إلى أنه وثق محادثاتهم وأبلغ السلطات بها.


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14 تعليق

[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 20 ساعة

ههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 20 ساعة

لا. تنسون. (الفقيه.) قطر هي من تموله. بطرق ملتوية.

[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 20 ساعة

م علينا من فقيه الدجاج
ومن قطر
حنا معانا الله كفانا الله شرهم
ورد كيدهم في نحورهم
ولن يضر السحآب نبح الكلاب

[ عدد التعليقات: 2648 ] نشر منذ 20 ساعة

قطر خلاص أصبحت مفضوحة بين الدول .. والشعوب الخليجية والعربية !!!!!!
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ولا يقف بصفها غير الحاقدين على المملكة والمرتزقة من الأعلاميين .. وزي مايقول المثل المصري ( قبضني تجدني ) .
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مدام عزمي بشارة هو مستشاركم .. (( يااااا شماتة أبل طازة فيكم )) هع هع هههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة

خخخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخخ
وين الفيديو يا بكاشين
خخخخخخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 19 ساعة

تميم امير دولة قطر للاسف حاكم صوري لايملك قرار

وهناك مراهقة سياسسية تقود الدولة وتعبث بمصير الشعب القطري الشقيق

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 16 ساعة

والله انك بطل الله يكثر من امثالك وعليك با الباقين الى خطر على المجتمع وعلى البلد لا حول ولا قوة الا بالله يقو مون ضد بلدهم انشا الله الدوله تجتثهم من جذورهم وهذا الى ذكره الشخص بيض الله وجهه كلام خطير

[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 14 ساعة

اهاا عشان كذا سجن سلمان العوده

[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 14 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 8 ساعات

معروف من زمان ان سلمان العودة وعوض القرني اخونجييين

[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 2 ساعتين

عاصفة الحزم لا تبقي ولا تذر

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