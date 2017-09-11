بالفيديو.. صاحب حساب في تويتر: قطر عرضت عليَّ 200 ألف ريال شهريا لتشويه المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. صاحب حساب في تويتر: قطر عرضت عليَّ 200 ألف ريال شهريا لتشويه المملكة
نشرت صفحة ” الردع السعودي ” ، على تويتر ” ، مقطع فيديو، للمدون الكويتي باسل الرشيدي، صاحب حساب ” صحيح البخاري ومسلم ” الشهير على فيس بوك، قال فيه: إن جهات قطرية ومسئولين مثل مستشار أمير قطر عزمي بشارة، عرضت عليه شراء حسابه وحسابات أخرى يديرها، مقابل التشكيك في شخصيات سعودية مسئولة.
وأوضح في المقطع أن تلك الجهات طلبت منه اتهام المملكة بشق الصف الخليجي، مقابل 200 ألف ريـال شهريا، لافتا إلى أنه وثق محادثاتهم وأبلغ السلطات بها.
استمع للبطل #الكويتي صاحب حساب #صحيح_البخاري_ومسلم يكشف كيف سعى وحاول #حاكم_قطر الإسرائيلي #عزمي_بشارة في شراء الحساب لاستخدامه ضد #السعودية pic.twitter.com/UGskfXSVy1
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) September 11, 2017
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 20 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 20 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 20 ساعة
لا. تنسون. (الفقيه.) قطر هي من تموله. بطرق ملتوية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 20 ساعة
م علينا من فقيه الدجاج
ومن قطر
حنا معانا الله كفانا الله شرهم
ورد كيدهم في نحورهم
ولن يضر السحآب نبح الكلاب
رااايق[ عدد التعليقات: 2648 ] نشر منذ 20 ساعة
قطر خلاص أصبحت مفضوحة بين الدول .. والشعوب الخليجية والعربية !!!!!!
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ولا يقف بصفها غير الحاقدين على المملكة والمرتزقة من الأعلاميين .. وزي مايقول المثل المصري ( قبضني تجدني ) .
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مدام عزمي بشارة هو مستشاركم .. (( يااااا شماتة أبل طازة فيكم )) هع هع هههههههه
فتحي الدرمللي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
خخخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخخ
وين الفيديو يا بكاشين
خخخخخخخخخخخخخخخ
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 19 ساعة
تميم امير دولة قطر للاسف حاكم صوري لايملك قرار
وهناك مراهقة سياسسية تقود الدولة وتعبث بمصير الشعب القطري الشقيق
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18962 ] نشر منذ 18 ساعة
🤔🤔🤔🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 16 ساعة
والله انك بطل الله يكثر من امثالك وعليك با الباقين الى خطر على المجتمع وعلى البلد لا حول ولا قوة الا بالله يقو مون ضد بلدهم انشا الله الدوله تجتثهم من جذورهم وهذا الى ذكره الشخص بيض الله وجهه كلام خطير
Amq[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 14 ساعة
اهاا عشان كذا سجن سلمان العوده
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يصلح الحال
هييموو[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 8 ساعات
معروف من زمان ان سلمان العودة وعوض القرني اخونجييين
الواقع[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاصفة الحزم لا تبقي ولا تذر