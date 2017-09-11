مفاجآت عديدة في الاتهامات الموجهة لعناصر داعش خلال محاكمتهم بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير عن مفاجآت عديدة في الاتهامات الموجهة لـ10 من عناصر تنظيم ” داعش ” الإرهابي، يجرى محاكمتهم في المملكة على مدار 8 أشهر ماضية.

وأكد التقرير أن المحاكمات أبرزت متناقضات ” داعش ” بين الدعوة للتمسك بالدين وبين ممارساتهم الفعلية على أرض الواقع، موضحا أن أبرز الجرائم التي حوكم على أساسها المتهمين، التهكم على الذات الإلهية والقرآن الكريم والتحرش بالنساء والأحداث والشواذ جنسياً وإقامة علاقات محرمة معهم، إلى جانب التواصل مع المشعوذين.

والمتهمين هم 9 سعوديين إضافة إلى باكستاني اشتركوا جميعا في تعاطي الأقراص المخدرة ومادة الحشيش وشرب الخمور، وتراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، إضافة إلى أحكام بالجلد والمنع من السفر أيضاً.