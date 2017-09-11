إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم لعائلة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أصيب 8 أشخاص تفاوتت حالاتهم ما بين المتوسطة إلى البسيطة إثر حادث تصادم، اليوم الاثنين، في كبري مبنى الحجاج باتجاه الشمال.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله احمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة، تلقت بلاغا صباح اليوم الاثنين يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور باشرت 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة ومتابعة القائد الميداني تركي الحربي في موقع الحادث وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل جميع المصابين عبر الفرق الإسعافية إلى مجمع الملك عبد الله الطبي .

وتابع: ” وتتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، و تنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور “.