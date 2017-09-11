بالفيديو.. وفاة مواطنة وابنها إثر اصطدام مركبات بجمال سائبة في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وفاة مواطنة وابنها إثر اصطدام مركبات بجمال سائبة في الأحساء
لقي شاب ووالدته مصرعهما وأصيب آخرون أمس الأحد، إثر وقوع ثلاث حوادث اصطدام متفرقة لمركبات بجمال سائبة على طريق العقير بالأحساء في المنطقة الشرقية.
وأظهر مقطع فيديو، موقع الحادث وقد رقدت الجمال النافق منها والمصاب على جانب الطريق، كما بدت آثار الدماء والدمار واضحة على الطريق والمركبة، وقامت الجهات المعنية بالتعامل مع الحادثة وإعادة فتح الطريق مجدداً.
وسارعت الفرق الإسعافية إلى نقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى لعمل اللازم لهم، وذلك بعد يومين من وقوع حادث على نفس الطريق أودى بحياة 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة.
الواقع[ عدد التعليقات: 5119 ] نشر منذ 31 دقيقة
يا اصحاب الجمال الان الناس والاسر عادو من إجازتهم مستخدمين الطرق البرية قصفوا جمالكم وابعدوها عن طرق المسلمين والا نرجوا من الله ثم دولتنا ان يجعل جماله منفلتة تقتل الناس في الطرق ان يعاقب وتصادر جماله لانه عديم الإحساس بالمسؤلية