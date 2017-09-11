بالفيديو.. " مربي المواشي " يكشف السبب الحقيقي لنفوق الإبل بالخفجي وحفر الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

علق رئيس مربي المواشي في المملكة سعود الهفتا، على بيان وزارة البیئة والمیاه والزراعة، بشأن سبب نفوق الإبل في محافظتي الخفجي وحفر الباطن بالمنطقة الشرقیة، داعيا إلى تشكيل لجنة من النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

وأوضح الهفتا، في مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن الوزارة طمست الحقائق ولم تكشف المسؤول عن الكارثة، مشيرا إلى أن الوزارة غالطت الحقائق بقولها إن سبب نفوق الإبل يعود إلى تناولها أعلافاً تحتوي على مادة دوائیة، لكن الحقيقة أن النفوق نتج عن تناول تلك الإبل أعلافاً مركبة تحتوي على درجة سمية عالية، تسببت في انفجار أمعاء الإبل ومن ثم نفوقها.

وأضاف الهفتا أن الوزارة لم تباشر الإبل النافقة إلا بعد مرور ثلاثة أيام من الحادثة، مبدياً تعجبه من وصول كميات السموم للأعلاف دون استشعار خطرها على الحيوانات وكذلك الإنسان الذي يتناول لحومها وحليبها، مطالباً بالتحقيق في الواقعة والوصول للشخص المُتسبب في وصول السموم للأعلاف ومعاقبته.

ولفت إلى أنهم خاطبوا وزارة الزراعة أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وطالبوا بفرض رقابة على الأعلاف المركبة، موضحاً أنه يمكن الاعتماد على الشعير بدلاً من تلك المركبات، منوهاً في الوقت نفسه إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لتعويض أصحاب الإبل ومحاسبة المخطئين.