34 اعتداء على صرافات تطيح بثلاثة لصوص - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين في كمين محكم متلبسين في محاولة لتكسير أحد أجهزة السحب الآلي.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بدراسة البلاغات المتعلقة بجرائم محاولة تكسير أجهزة السحب الآلي التابعة للبنوك المحلية بقصد سرقتها وتشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءة واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية الكفيلة بالإطاحة بالجناة ورصد المواقع المحتمل تعرضها للاعتداء ووضعها تحت المراقبة المستمرة.

وتابع: ” وبتوفيق من الله تم ضبط ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، في كمين محكم متلبسين في محاولة لتكسير أحد أجهزة السحب الآلي، وبسماع أقوالهم أقروا جميعاً بارتكابهم ٣٤ محاولة اعتداء على أجهزة السحب الآلي وتكسيرها بقصد سرقتها خمسة منها فقط تم قيد بلاغات بشأنها لدى مراكز الشرط و٢٩ محاولة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل إدارات الأمن والسلامة في البنوك المعنية، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو ثابت في التسجيلات بواسطة كاميرات المراقبة “.

وأضاف: ” جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما بحقهم حسب الاختصاص “.