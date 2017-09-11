الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، تأثير موجه حارة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” الحدود الشمالية ،حائل ،الجوف ، تبوك “, و تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصه لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.