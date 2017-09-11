عضو بالشورى: مناقشة توصية قيادة المرأة للسيارة في المجلس خلال شهر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد عضو في مجلس الشورى – فضل عدم ذكر اسمه- ، أن المجلس سيناقش خلال الشهر الجاري توصية قيادة المرأة للسيارة، موضحا أن التوصية تحظى باهتمام عدد كبير من الأعضاء.

وشدد عضو المجلس، على أن هناك 20 عضوا يدعمون توصية قيادة المرأة للسيارة، ويعملون على جعل الرؤية أكثر وضوحا حيال هذه القضية التي ينتظرها الجميع، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكانت الدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط قد تقدمن بمقترح لمجلس الشورى عام 2013 يطالبن فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية، وقوبل المقترح بالرفض من قبل أعضاء في المجلس، وأعدن المقترح للمرة الثانية إلى قبة المجلس وطالبن بتعديل المادة 36 من نظام المرور التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها ” تعتبر رخصة القيادة حقاً للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط “.