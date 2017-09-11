الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد, حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وكلف الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بتجهيز جميع سبل الإغاثة في المناطق المتضررة من إعصار إرما ابتداًء من يوم 4 سبتمبر الماضي.

وذكر بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وجه بتوفير تمويل لجميع مقاطعات الولاية المتضررة لمدة 30 يومًا من بداية فترة الإعصار.

وأشار البيان إلى أن المساعدات تتضمن منح للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الإعصار، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال المتضررين للتعافي من آثار الكارثة.