سياحة وغرفة الطائف تعززان التعاون بينهما سياحيا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

عقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف أمين مجلس التنمية السياحية بالمحافظة الدكتور علي آل زايد ، اجتماعاً مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة الدكتور سامي العبيدي .

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين هيئة السياحة وغرفة الطائف فيما يخدم محافظة الطائف سياحيا وذلك من حيث تنظيم الفعاليات والبرامج السياحية للمحافظة وتوفير سبل الدعم بينهما .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف تعد من أهم الشركاء لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مستعرضاً أبرز مقومات السياحة بالمحافظة وامكانية الاستفادة منها مستقبلا .

وعبر الدكتور ال زايد عن شكره للدكتور العبيدي نظير ما تبذله الغرفة التجارية بمحافظة الطائف من جهود في تطوير السياحة بالمحافظة .