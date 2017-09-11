ماكرون يتوجه إلى سان مارتان لتفقد ضحايا إرما وخوزيه - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الثلاثاء، إلى جزيرة سان مارتان الهولندية-الفرنسية التي تضررت في أعقاب اجتياح الإعصار إرما والعاصفة خوزيه لها.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم للصحفيين الأحد بعد اجتماع مع ماكرون في قصر الإليزيه بباريس إن “إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى سان مارتان صباح الثلاثاء ومعه مؤن وتعزيزات”.

ووفقا لقائمة أولية لعدد القتلى فقد أدى إرما إلى قتل عشرة أشخاص في الجزء الفرنسي من سان مارتان وجزيرة سان بارتيملي القريبة.

وأفادت تقارير أن سبعة أشخاص مازالوا مفقودين.