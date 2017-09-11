بالفيديو.. مواطن يوثق سقوط إشارة مرورية في نجران - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يوثق سقوط إشارة مرورية في نجران
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق سقوط إشارة مرورية بأحد الشوارع في مدينة نجران، وإبقاءها دون إصلاح لمدة أسبوع.
وأظهر الفيديو، الذي صوره مواطن بكاميرا هاتفه، إشارة مرورية ساقطة على الأرض فيما حجبت الإشارة الأخرى بواسطة لوحة إعلانية، ما تعذر على قائدي المركبات رؤيتها، فيما أظهر فيديو آخر تواجد أحد رجال المرور بعد ذلك لتنظيم حركة السير.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18893 ] نشر منذ 1 ساعة
محد حولك🤔
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18893 ] نشر منذ 1 ساعة
قبل الحج في لوحة متهالكة مقابل حراج المعيصم
بلغت عنها حتى منظرها مقزز شوي وتطيح على السيارات
تجاوبوا معي وماقصروا
بعدها ب4أيام جتني رسالة من الآمانة انه تم اصلاح الوضع
مريت بعدها لقيت القواعد متدلية مثل مهي
اثرهم راحوا يصلحون وحدتن ثانية صلحانه مافيها شي
وتركوا الخربانه
من يومك وانا غاسل يدي🤔