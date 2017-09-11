بالفيديو.. مواطن يوثق سقوط إشارة مرورية في نجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق سقوط إشارة مرورية بأحد الشوارع في مدينة نجران، وإبقاءها دون إصلاح لمدة أسبوع.

وأظهر الفيديو، الذي صوره مواطن بكاميرا هاتفه، إشارة مرورية ساقطة على الأرض فيما حجبت الإشارة الأخرى بواسطة لوحة إعلانية، ما تعذر على قائدي المركبات رؤيتها، فيما أظهر فيديو آخر تواجد أحد رجال المرور بعد ذلك لتنظيم حركة السير.