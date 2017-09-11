بالفيديو.. مواطن يطالب طبيب بمساعدة زوجته الحامل.. والأخير: " اخدم نفسك " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نقاشا حادا بين مواطن وطبيب بمستشفى تثليث العام بمنطقة عسير.

وثق المواطن الواقعة بتصوير الفيديو، حيث طلب من الطبيب مساعدته لخدمة زوجته التي على وشك الولادة، لكن الطبيب تجاهله وطلب منه أن يخدم نفسه.

كما قام المواطن بتصوير جانبا من سوء النظافة في المستشفى، قبل أن يتوجه إلى طبيب من جنسية عربية ويطلب مساعدة الطاقم الطبي؛ حيث إن زوجته على وشك الولادة، قبل أن يرد عليه الطبيب ” اخدم نفسك “.

وعلق المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي، على الواقعة، قائلا: ” إن المدير العام لصحة بيشة علي آل كاسي، وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع الطبيب وبعض أفراد الطاقم الطبي على خلفية الفيديو المتداول، وسيتم إعلان نتائج التحقيق فور انتهائها “.