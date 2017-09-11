بالفيديو.. مواطن يطالب طبيب بمساعدة زوجته الحامل.. والأخير: " اخدم نفسك " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يطالب طبيب بمساعدة زوجته الحامل.. والأخير: ” اخدم نفسك “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نقاشا حادا بين مواطن وطبيب بمستشفى تثليث العام بمنطقة عسير.
وثق المواطن الواقعة بتصوير الفيديو، حيث طلب من الطبيب مساعدته لخدمة زوجته التي على وشك الولادة، لكن الطبيب تجاهله وطلب منه أن يخدم نفسه.
كما قام المواطن بتصوير جانبا من سوء النظافة في المستشفى، قبل أن يتوجه إلى طبيب من جنسية عربية ويطلب مساعدة الطاقم الطبي؛ حيث إن زوجته على وشك الولادة، قبل أن يرد عليه الطبيب ” اخدم نفسك “.
وعلق المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي، على الواقعة، قائلا: ” إن المدير العام لصحة بيشة علي آل كاسي، وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع الطبيب وبعض أفراد الطاقم الطبي على خلفية الفيديو المتداول، وسيتم إعلان نتائج التحقيق فور انتهائها “.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18892 ] نشر منذ 1 ساعة
الطبيب الأستشاري عسيري
والمعزز السلطان والمعززه بامشيع
ممكن تردون على هذا المقطع
شفتوا شلون رد الله كيدكم
بخبر توه طاااازه🤗
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 1 ساعة
والله المستشفي عندنا مسوينها مثل التخصصي المريص يامر وينهي وبنخدمه بعيوننا امر من مدير المستشفي
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18892 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وين مستشفاكم
علشان لاتعبت اجي امرض عندكم🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12807 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الطبيب خايف يلمس المراة فيتم الاعتداء عليه مثل غيره فقال لك اخدم نفسك
اما موضوع النظافه فهذه مسؤلية المدير للمستشفى