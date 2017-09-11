 بالفيديو.. مواطن يطالب طبيب بمساعدة زوجته الحامل.. والأخير: " اخدم نفسك " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 11

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مواطن يطالب طبيب بمساعدة زوجته الحامل.. والأخير: ” اخدم نفسك “

بالفيديو.. مواطن يطالب طبيب بمساعدة زوجته الحامل.. والأخير: ” اخدم نفسك “

بالفيديو.. مواطن يطالب طبيب بمساعدة زوجته الحامل.. والأخير: ” اخدم نفسك “
محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نقاشا حادا بين مواطن وطبيب بمستشفى تثليث العام بمنطقة عسير.
وثق المواطن الواقعة بتصوير الفيديو، حيث طلب من الطبيب مساعدته لخدمة زوجته التي على وشك الولادة، لكن الطبيب تجاهله وطلب منه أن يخدم نفسه.
كما قام المواطن بتصوير جانبا من سوء النظافة في المستشفى، قبل أن يتوجه إلى طبيب من جنسية عربية ويطلب مساعدة الطاقم الطبي؛ حيث إن زوجته على وشك الولادة، قبل أن يرد عليه الطبيب ” اخدم نفسك “.
وعلق المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي، على الواقعة، قائلا: ” إن المدير العام لصحة بيشة علي آل كاسي، وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع الطبيب وبعض أفراد الطاقم الطبي على خلفية الفيديو المتداول، وسيتم إعلان نتائج التحقيق فور انتهائها “.

 


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18892 ] نشر منذ 1 ساعة

الطبيب الأستشاري عسيري
والمعزز السلطان والمعززه بامشيع
ممكن تردون على هذا المقطع
شفتوا شلون رد الله كيدكم
بخبر توه طاااازه🤗

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 1 ساعة

والله المستشفي عندنا مسوينها مثل التخصصي المريص يامر وينهي وبنخدمه بعيوننا امر من مدير المستشفي

[ عدد التعليقات: 12807 ] نشر منذ 40 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

الطبيب خايف يلمس المراة فيتم الاعتداء عليه مثل غيره فقال لك اخدم نفسك

اما موضوع النظافه فهذه مسؤلية المدير للمستشفى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *