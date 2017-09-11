كوريا الشمالية تهدد أمريكا: سنلحق بك " الألم والمعاناة " و " سنروض عصاباتك " - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

توعدت كوريا الشمالية، عدوتها الولايات المتحدة الأمريكية بإلحاق ” أكبر الألم والمعاناة ” بها، و” بترويض عصاباتها ” في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات أقسى في مجلس الأمن الدولي ضد بيونج يونج ردا على تجربتها النووية الأخيرة.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بيانا لوزارة الخارجية حذرت فيه واشنطن من أنها إذا ” سارت بالقرار غير الشرعي وغير العادل حول العقوبات المشددة فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية سوف تحرص بشكل أكيد على أن تدفع الولايات المتحدة الثمن “.

وأضاف البيان ” الإجراءات المقبلة التي ستتخذها جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة الذي لم تختبره سابقا طوال تاريخها “.

وتابع: ” سيشهد العالم كيف تروض جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية رجال العصابات الأميركيين عبر اتخاذ سلسلة إجراءات أقوى مما تخيلوه “.