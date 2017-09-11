زوجة تشج رأس زوجها لانتقاده لها بمثل شعبي - صحيفة صدى الالكترونية

زوجة تشج رأس زوجها لانتقاده لها بمثل شعبي
قامت زوجة، بالاعتداء على زوجها بكأس زجاجية عقب خلاف نشب بينهما في منزلهما بمنطقة القصيم، أمس الأحد.
وأوضحت مصادر، أن الخلاف بدأ بين الزوجين على أحد الأمور المعيشية، ليقول الزوج المثل الشعبي ” يا من شرى من حلاله علة “، لتقوم الزوجة باختطاف كأس زجاجية وشجت رأسه بها.
وأشارت المصادر إلى أن الزوج نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل وهو ينزف الدماء ليخضع بعدها لعملية خياطة للجرح بلغت 10 غرز لوقف النزيف.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18879 ] نشر منذ 18 دقيقة
طلقها يبو وخلك رجال
الي شجت رااااااسك
بكرةالنهار تفكه نصين
يشيب عيني معد به رجاجيل🤔🤔🤔
الأسمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
طالق … طالق … طالق
وانا راعي الهدبا … 🤣🤣