باريس جاكسون تطالب بترجمة كتاب عربي إسلامي " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

نشرت باريس مايكل جاكسون، صورة لكتاب عربي إسلامي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مطالبة متابعيها بترجمة الكتاب لها.

وتساءلت باريس، والتي تشتهر بنشرها صورها الجريئة عبر تويتر وانستجرام، عبر حسابها بتويتر، متابعيها الذين يتحدثون العربية بترجمة الكتاب كخدمة لها، إلا أنها حذفت التغريدة بعدها بساعات بعدما لاقت ردود أفعال واسعة منذ نشرها لصورة الكتاب.

وتجدر الإشارة بأن جانيت جاكسون، شقيقة مايكل جاكسون، قد دخلت الإسلام منذ مدة، إلا أنها انفصلت منذ أيام عن زوجها رجل الأعمال القطري وسام المانع.