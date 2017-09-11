بالفيديو.. لحظة اقتلاع صراف آلي في طريب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة اقتلاع صراف آلي في طريب
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اقتلاع مجهولين صراف آلي تابع لمصرف الراجحي أول أمس السبت، في محافظة طريب بمنطقة عسیر.
وأظهر الفيديو، 3 لصوص يحاولون اقتلاع الصراف الآلي من خلال سحبه في البداية بواسطة سيارة ” وانيت ” ومن ثم دفعه بعد ذلك أكثر من مرة في محاولة لخلعه من مكانه، ليتمكنوا بالفعل من تحريكه بعيداً عن موقعه.
Sami[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يصور ميت خوف
الواقع[ عدد التعليقات: 5112 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمنى من البنك عدم وضع صراف في هذا المكان مرة اخرى خلهم يعرفون قيمته
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12797 ] نشر منذ 23 دقيقة
المفروض يكون الصراف داخل حواجز اسمنتيه او حديد سميك ويوجد فتحه صغيره تسمح للعميل بسحب المبالغ فقط ثم اتصور يوجد الة تصوير على كل صندوق صراف
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 11 دقيقة
باين على مصور المقطع إنه خايف