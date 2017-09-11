بالفيديو.. لحظة اقتلاع صراف آلي في طريب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اقتلاع مجهولين صراف آلي تابع لمصرف الراجحي أول أمس السبت، في محافظة طريب بمنطقة عسیر.

وأظهر الفيديو، 3 لصوص يحاولون اقتلاع الصراف الآلي من خلال سحبه في البداية بواسطة سيارة ” وانيت ” ومن ثم دفعه بعد ذلك أكثر من مرة في محاولة لخلعه من مكانه، ليتمكنوا بالفعل من تحريكه بعيداً عن موقعه.