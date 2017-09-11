الرئيس الأمريكي يناقش مع كبار مسؤولي إدارته تداعيات إعصاري هارفي وإرما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع نائبه مايك بينس وثلاثة من كبار المسؤولين وأعضاء مجالس الوزراء لمناقشة تداعيات إعصاري هارفي وإرما.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس ترمب شدد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة دعم الإغاثة في تكساس ولويزيانا وجزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو، بالإضافة للاستجابة للمتضررين من اعصار إرما.

وأشار البيان إلى تأكيد الرئيس الأمريكي على أن جهود إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات فى المناطق المتضررة هي من اعلي أولوياته، مشيدًا بالقيادة التي اظهرها حكام الولايات والأقاليم المتضررة وبدور العديد من المنظمات التطوعية والإنسانية التي تكرس وقتها وجهودها للمساعدة.