بالفيديو.. أم شهيد تبكي متأثرة برسم تشكيليين صورته على جدار منزله - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أهدى مجموعة من الفنانين التشكيليين، لوالدة الشهيد الجندي محمد عريبي، جدارية تحمل صورة الشهيد على إحدى زوايا منزله في محافظة الطوال جنوب منطقة جازان.

ولم تتمالك والدة شهيد ” عاصفة الحزم “، نفسها من التأثر، حينما شاهدت صورة ابنها مرسومة على جدران المنزل، بعد أن نفذها مجموعة ” سحر الفنون ” التشكيلية الجدارية.

وعبّر الفنانون بالرسم عن اعتزازهم بشهداء الوطن، راوين بطولاتهم للأجيال القادمة، في حين بكت أم الشهيد عند مشاهدة الصورة تزين جدران المنزل الذي قضى طفولته فيه، ثم انطلق إلى القطاع العسكري ليخدم وطنه حتى استشهد، فخورةً بما صنع حتى نال الشهادة.