بالفيديو والصور.. مبتعثون يصلحون ما أفسده زميلهم بشقة سكنية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا توضح قيام المبتعثين بالخارج بتنظيف شقة استأجرها زميلهم الذي غادرها مخلفا وراءه مكانا يعج بالإهمال بالإضافة لإتلاف بعض الأثاث.

وأظهر الفيديو والصور، الحالة المزرية التي كان عليها الشقة، قبل أن يبدأ الطلاب بتنظيفها ومسح أرضيتها، وجمع القمامة المتناثرة في أنحائها، وإصلاح ما تضرر من محتوياتها وأثاثها لإصلاح ما أفسده زميلهم ولإعطاء صورة صحيحة عن الوطن، ودينه، وآدابه، ‏وقيمه.