عمرو موسى يعلن عدم خوضه الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلن المصري عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، عدم خوضه سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وقال موسى، في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة ” أون تي في “، إنه ” اتخذ قرارًا بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة “، مشيرًا إلى أنه ” يحتفظ لنفسه بالأسباب “.

وأضاف: ” نبحث استقرار الدولة ومن حق الرئيس عبدالفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية، لفترة أخرى، لاستكمال ما بدأه “.

ونفى موسى، أحد مرشحي انتخابات 2012، مشاركته وآخرين، في تشكيل جبهة معارضة للسيسي، في الانتخابات المقبلة.

ويعد موسى ثاني سياسي بارز، من بين المرشحين المحتملين بالبلاد، يتخذ القرار ذاته، بعد حمدين صباحي.