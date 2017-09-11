بالصور.. أمير الشرقية يدشّن مهرجان صيف 38 - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية , مساء أمس الأحد, مهرجان صيف الشرقية ٣٨، الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية على مدى 15 يوماُ, في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام .

وفور وصول سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه كان في استقبالهما معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, وعدد من المسئولين بالأمانة ومنظمي المهرجان ، حيث قاموا بجولة على أجنحة المهرجان المتعددة وشاهدوا بعض الفعاليات المقامة في المهرجان .

بعد ذلك بدأ حفل افتتاح المهرجان بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وبالحضور , مقدماً التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات لأكثر من مليوني حاج .

وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ أولت أهمية كبيرة لكل ما من شأنه تحقيق الراحة والرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع، وبذلت الكثير لتشجيع السياحة الوطنية لما لها من فوائد عظيمة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المدن السعودية بما يتوفر بها من خدمات ومرافق ومواقع ترفيهية وسياحية؛ فضلاً عن نعمتي الأمن والأمان أصبحت في وضعٍ تنافسي مع المدن في الدول المجاورة وفي دول العالم، مستشهدا بالسياحة الوطنية في المنطقة الشرقية التي أخذت وضعها المناسب وتقوم بدورها المأمول في دعم الاقتصاد الوطني، إذ باتت المنطقة الشرقية اليوم تحتل مكانة مميزة على الخارطة السياحية في المملكة.

وأكد المهندس الجبير أن المهرجانات السياحية بالمنطقة الشرقية حظيت باهتمام كبير من قبل سمو أمير الشرقية ومن سمو نائبه، الذي يأتي انطلاقا من إيمان سموهما بأن السياحة هي أحد مرتكزات التنمية الشاملة، وإدراكا لأهمية السياحة والعمل على توفير كافة المقومات التي تعزز من قيمة ومكانة المنطقة الشرقية السياحية، وأن السياحة الوطنية لن تتحقق على الوجه المطلوب إلا بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، عادا أمانة المنطقة الشرقية بأنها شريك استراتيجي وطرف رئيس مع بقية الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتشجيع السياحة الوطنية، وتهيئة الظروف والمتطلبات المناسبة لإنجاحها.

وبين معالي أمين الشرقية أن اللجنة العليا المنظمة للمهرجان حرصت على اختيار فعاليات متنوعة تناسب جميع الأذواق وشرائح المجتمع خلال فترة المهرجان، الذي يضم 8 خيم رئيسية وأكثر من 250 فعالية متنوعة للعائلات والشباب، من خلال التعاون والشراكة مع العديد من الجهات، حيث تشارك الهيئة العامة للترفيه في مهرجان صيف الشرقية ولأول مرة كشريك استراتيجي، وهي شراكة نفتخر بها ونعول عليها الكثير في نجاح المهرجان، كما يضم المهرجان فعاليات الخيمة التراثية، التي تتضمن 16 ركناً ومقهاً تراثياً، يشارك فيها أكثر من 13 فرقة شعبية، كما ستقام العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية، التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة، إضافة إلى خيمة الأسر الواعدة، والتي تتضمن مشاركة رائدات الأعمال لأول مرة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة في تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية في دعم الوجوه الشابة، اضافة الى خيمة الرعب والتي تقام للمرة الأولى، وكذلك خيمة عيال الديرة المخصصة للطفل، وخيمة الفعاليات الرئيسة والتي تضم العديد من الفقرات المتنوعة، وكذلك سيتم عرض مسرحية كوميدية للفنان الكوميدي طارق العلي، ونخبة من الفنانين المعروفين .

وشكر المهندس الجبير في ختام كلمته سمو أمير الشرقية وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما المستمرتين لكل ما من شأنه خدمة المنطقة والرقي بها، ولاسيما الترفيه الذي أصبح ركيزة أساسية من ركائز تنمية المجتمعات، كما شكر جميع اللجان العاملة في هذا المهرجان، والشركاء الاستراتيجيين الذين يساهمون بجهود ملموسة وتفاعل كبير في تنظيم وإدارة فعاليات مهرجان صيف الشرقية لهذا العام ..

عقب ذلك تم عرض فيلم وثائقي يحكي مراحل الاستعداد لتنظيم المهرجان، بعدها قدم منسوبو فرع جمعية الثقافة والفنون بالاحساء اوبريت “صيف الشرقية” .

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير الشرقية الرعاة والجهات الحكومية الداعمة ، كما تسلم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه هدايا تذكارية من معالي أمين المنطقة الشرقية .