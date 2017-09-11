⁠⁠⁠⁠⁠عضو بالشورى يقترح منح قروض للمواطنين لشراء السكن - صحيفة صدى الالكترونية

عضو بالشورى يقترح منح قروض للمواطنين لشراء السكن
اقترح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، أن تبدأ الدولة في منح قروض طويلة الأجل للمواطنين لتمكّنهم من شراء المسكن المناسب لهم، كل حسب مقدرته، وأن يكون مقدار القرض حسب عدد أفراد الأسرة.
ويرى الراشد، أن تكون مدة القرض 30 سنة، وأن تدفع الدولة القروض للمواطنين من صناديقها ومؤسساتها المالية، حتى تضخ سيولة في سوق العقارات.
وأوضح أنه بدون ذلك سيصعب معالجة المشكلة الإسكانية في المملكة.
وقسّم عضو المجلس المواطنين إلى شريحتين؛ الأولى لا تستطيع تملّك مسكن لمحدودية دخلها، وعلى الدولة تأمين المساكن لها، وفق برامجها، والشريحة الثانية تستطيع التملّك بالقروض طويلة الأجل، مقترحا أن تكتفي الدولة بمنح القروض، على أن تترك مسألة اختيار السكن للمستفيد نفسه، كما تحدَّد قيمة القرض وفق عدد أفراد الأسرة.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله العالم . . والله العالم
ان هذا العضو خارج قائمة الاعضاء للدوره الجديده القادمه
لاحتمال اصابته باعراض زهايمر مبكره . . . !
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب كذا حلوا بس ليش ما ذكرت اعلى سقف وادنى سقف للقرض علشان الكل يعرف كم بيقرضونه
رعد ***[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 2 ساعتين
هى قلة فلوس والا قلة راى خبرونا لكى نشارككم بالراى
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 2 ساعتين
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما زهيمر مره واحده علشان قال هذا الاقتراح
باح بن باح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق
الفلوس باح والفكر مريض
هههههههههههههههههههههه