 ⁠⁠⁠⁠⁠عضو بالشورى يقترح منح قروض للمواطنين لشراء السكن - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 11

    سبتمبر

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⁠⁠⁠⁠⁠عضو بالشورى يقترح منح قروض للمواطنين لشراء السكن

⁠⁠⁠⁠⁠عضو بالشورى يقترح منح قروض للمواطنين لشراء السكن
علي القحطاني(صدى):

اقترح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، أن تبدأ الدولة في منح قروض طويلة الأجل للمواطنين لتمكّنهم من شراء المسكن المناسب لهم، كل حسب مقدرته، وأن يكون مقدار القرض حسب عدد أفراد الأسرة.

ويرى الراشد، أن تكون مدة القرض 30 سنة، وأن تدفع الدولة القروض للمواطنين من صناديقها ومؤسساتها المالية، حتى تضخ سيولة في سوق العقارات.

وأوضح أنه بدون ذلك سيصعب معالجة المشكلة الإسكانية في المملكة.

وقسّم عضو المجلس المواطنين إلى شريحتين؛ الأولى لا تستطيع تملّك مسكن لمحدودية دخلها، وعلى الدولة تأمين المساكن لها، وفق برامجها، والشريحة الثانية تستطيع التملّك بالقروض طويلة الأجل، مقترحا أن تكتفي الدولة بمنح القروض، على أن تترك مسألة اختيار السكن للمستفيد نفسه، كما تحدَّد قيمة القرض وفق عدد أفراد الأسرة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله العالم . . والله العالم
ان هذا العضو خارج قائمة الاعضاء للدوره الجديده القادمه
لاحتمال اصابته باعراض زهايمر مبكره . . . !

[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب كذا حلوا بس ليش ما ذكرت اعلى سقف وادنى سقف للقرض علشان الكل يعرف كم بيقرضونه

[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 2 ساعتين

هى قلة فلوس والا قلة راى خبرونا لكى نشارككم بالراى

[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 2 ساعتين

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[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق

الفلوس باح والفكر مريض
هههههههههههههههههههههه

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