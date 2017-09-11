بالفيديو.. سعودي بحالة غير طبيعية في وسط القاهرة: والدي لواء وجوازي دبلوماسي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سعودي بحالة غير طبيعية في وسط القاهرة: والدي لواء وجوازي دبلوماسي
أثار مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة؛ بعد أن ظهر فيه سائح سعودي بأحد شوارع القاهرة وهو في حالة غير طبيعية ويهدد أحد السائقين.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل جنوني، السائح السعودي وهو يستعرض أن والده لواء وصديق شخصي بالمستشار مرتضي منصور، ولدية جواز سفر دبلوماسي، وذلك عقب نشوب مشاجرة مع سائق التاكسي وإصابته بكدمات في الأنف.
ونجح أحد الشباب المارة في عمل صلح بين الطرفين وإرضاء السائح السعودي.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو اللي اهان نفسة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
مغرد[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 2 ساعتين
المصريين طيبين والله العظيم واخلاق احب اروح مصر وربى مرحين ورجاله وربى
شمس الحقيقة[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 1 ساعة
والناس ينضرون الينا اننا من اهل الحرمين ..
حسبي الله ونعم الوكيل ….
قوندا[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 59 دقيقة
اقدع ناس اهل مصر والله ناس ولاد حلال والله اني احبهم كلهم احبك يا مصر
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا حثااااله
ويعكس صوره خايسه عن السعوديين
الله يهديه ويستر عليه
ويحمد ربه ان علاقتنا بالمصريين طيبه والا والله ليوكلونه تراب وخل مرتضى منصور وجوازه الدبلوماسي ينفعه.
عصام[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 44 دقيقة
يـــــــظـــــرون ___ يــــنـــظـــــرون _يـــــــظـــــرون ___ يــــنـــظـــــرون
ابوبدر[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله عيب ان يسافر سعودي او سعودية لاي دولة اخرى خصوصا اذا كانت علاقتنا معها ممتازة كمصر ويسوي هالافعال . اتمنى من السلطات السعودية معرفة من يكون هذا الشخص ومعاقبته بالسجن والجلد والتشهير به ليكون عبرة لغيره ومنعه من السفر نهائيا الا لامر طارىء .