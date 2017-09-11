بالفيديو.. سعودي بحالة غير طبيعية في وسط القاهرة: والدي لواء وجوازي دبلوماسي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أثار مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة؛ بعد أن ظهر فيه سائح سعودي بأحد شوارع القاهرة وهو في حالة غير طبيعية ويهدد أحد السائقين.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل جنوني، السائح السعودي وهو يستعرض أن والده لواء وصديق شخصي بالمستشار مرتضي منصور، ولدية جواز سفر دبلوماسي، وذلك عقب نشوب مشاجرة مع سائق التاكسي وإصابته بكدمات في الأنف.

ونجح أحد الشباب المارة في عمل صلح بين الطرفين وإرضاء السائح السعودي.