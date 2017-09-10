مواجهة حامية بين " الشريان " ومسؤول في أزمة حي المصانع - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

دخل الإعلامي داود الشريان في مواجهة حامية مع رئيس البلديات الفرعية بالرياض إبراهيم الزامل، على الهواء مباشرة، بسبب يد الإهمال التي تطال حي المصانع منذ سنوات، موجهاً رسالة لأمين منطقة الرياض بقوله: ” تكفى يا السلطان ” .

جاء ذلك خلال استضافة الشريان ثلاثة مواطنين من سكان حي المصانع في برنامج ” الثامنة ” يروون العديد من المخالفات التي يعاني منها هذا الحي، ومنها عدم إزالة النفايات لفترة تزيد على الشهر، ومستنقعات تكونت من تسريب الصرف الصحي، واستراحات تُستغل من جانب العمالة السائبة التي تمثل أكثر من 70% من سكان الحي، في إنشاء مسالخ مخالفة صحياً وأحواش للغنم، ومصانع للعرق المسكر.

وعندما عرض الشريان كل هذه المخالفات على الزامل، رد الأخير بأن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وأمين المنطقة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، يضعان تطوير الحي على أجندة التطوير في القريب العاجل.

الأمر الذي لم يعجب الشريان، ليهاجم الزامل بشراسة، محذرا إياه من تهديده بأمير الرياض، مشيرا إلى أن ” الزامل ” كان يعمل مديرا لبلدية تابعة لهذا الحي منذ ثلاث سنوات، و”كيف تمت ترقيتك لرئيس البلديات الفرعية والحي بهذا السوء! ” .

واختتم الشريان البرنامج بصورة لحجم النفايات الكبير في حي المصانع ” التاريخي ” بجنوب الرياض، موجها رسالة قوية للمهندس إبراهيم السلطان قائلاً له: ” تكفى يا السلطان ” .