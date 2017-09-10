⁠⁠⁠⁠⁠مظاهرة في ألمانيا احتجاجًا على زواج المثليين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

شهدت مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الأحد، مظاهرة احتجاجاً على التشريع المعروف باسم الزواج للجميع.

وكان البرلمان الألماني أقر في نهاية يونيو الماضي، مشروع قانون يضع الزواج بين المثليين على قدم المساواة مع الزواج التقليدي، ما يسمح للأزواج المثليين بتبني أطفال.

وقبل هذا القانون، كان يسمح للمثليين جنسياً بشراكة حياتية مسجلة رسمياً، لكن دون زواج تقليدي، وكان أهم فارق في ذلك هو عدم السماح للشركاء المثليين بتبني أطفال سوياً.

وقال منظمو المظاهرات، إن حافلة كان من المنتظر أن تبدأ بعد ظهر اليوم رحلة احتجاجية من أمام الساحة المقابلة لمحطة القطار عند كاتدرائية كولونيا مشيرين إلى أن الحافلة ستطوف خلال الرحلة بعشر مدن ألمانية للإعراب عن الاعتراض على فتح الزواج للمثليين، لكن هذه الرحلة لم تبدأ بعد.

وأشارت متحدثة باسم الشرطة، أن ” مارة منعوا مرور الحافلة من ساحة المحطة، وكان هناك صافرات وأصوات عالية ” ، كما وقعت بعض المشاحنات، وبقيت الحافلة واقفة على مسافة بضعة أمتار من الساحة، حتى تمكنت في وقت لاحق من الوصول إلى الموقع المستهدف.