الطيران العراقي يدمر مخزن أسلحة لداعش في قضاء القائم - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

شن الطيران العراقي، اليوم الأحد، غارات جوية، استهدفت مواقع ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة تابعة لتنظيم داعش في قضاء القائم في محافظة الأنبار أقصى غربي العراق.

وذكر بيان عسكري عراقي، أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والعتاد ومقر تجمع لقيادات عصابات داعش الإرهابية ومستودعين اثنين لخزن الأسلحة ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة، كما تم تدمير وكر لإرهابيي داعش من الجنسيات الأجنبية وقتل العشرات منهم وتدمير عدد كبير من الأسلحة في قضاء القائم غرب الأنبار ” .