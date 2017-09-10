بريطانيا تتهم إيران بمساعدة كوريا الشمالية سرا في صناعة قنبلة نووية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

نقلت صحيفة ” صنداي تلغراف ” البريطانية، اليوم الأحد، عن مسؤولين في الحكومة البريطانية، قولهم إن إيران ساعدت كوريا الشمالية ” سرًّا ” في صناعة القنبلة النووية.

ولفتت السلطات البريطانية إلى أن التطور المفاجئ الذي طرأ على ملف السلاح النووي بكوريا الشمالية، قد يكون نتج عن مساعدة سرية قدمتها طهران إلى بيونغ يانغ.

وكشف المسؤولون في الحكومة البريطانية في حديث خاص لصحيفة ” تلغراف ” أن وزارة الخارجية، شرعت بالتحقيق في المساعدات المحتملة المقدمة من إيران وروسيا إلى كوريا الشمالية.

وشدد المسؤولون البريطانيون على أن كوريا الشمالية لا يمكنها الحصول على هذا التطور من دون مساعدة أطراف أخرى.

وذكر التقرير أن إيران هي الدولة المتهمة الأولى بمساعدة كوريا الشمالية ويأتي بعدها روسيا، حيث تمتلك السلاح النووي ولها مصالحها في تقديم هذا النوع من المساعدة.