" التعليم " يعلن آلية جديدة للتسجيل في خدمة النقل عبر نظام نور - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشر حساب وزارة التعليم عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، آلية التسجيل في خدمة النقل التعليمي عبر نظام نور.

وكانت شركة تطوير للنقل التعليمي قد دعت أولياء أمور الطلاب والطالبات لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور.

وفي سياق آخر، تغلق وزارة الخدمة المدنية غدًا الاثنين، 20 من ذي الحجة، باب التقديم على الوظائف التعليمية للنساء، فيما أعلنت عن فتح باب التقديم للرجال خلال الفترة من 20 حتى 23 من الشهر الجاري.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت بدء استقبال طلبات تقديم الخريجات على الوظائف التعليمية البالغ عددها 4716 وظيفة عبر نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني بدءًا من يوم 6 من ذي الحجة.

وللتسجيل في خدمة النقل التعليمي عبر نظام نور أضغط ” هنا ” .