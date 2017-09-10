الأهلي يوقع عقد رعاية جديد مع الخطوط الجوية السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

العنود العتيبي(صدى):

وقّع مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد رعاية جديدًا مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاثة أعوام وتم توقيع العقد خلال الحفل الذي أقيم بهذة المناسبة من جانب سمو رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد بن عبدالله آل سعود ومدير عام الخطوط الجوية العربيةالسعودية سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر وبحضور عدد من الشخصيات البارزة.

وجاء قرار الأهلي بالتعاقد مع الخطوط الجوية العربية السعودية، خلال الأسبوع المقبل، لتعويض فسخ عقد الخطوط القطرية تضامنًا مع الموقف الرسمي للمملكة ضد الدوحة.

وسيحمل قميص الأهلي شعار الراعي الجديد، خلال مواجهة الراقي ونظيره بيروزي الإيراني في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.