نائب الرئيس اليمني: مستمرون في تحرير واستعادة الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأحد، عدداً من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة إب لمناقشة المستجدات والقضايا المرتبطة بالمحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن نائب الرئيس اليمني أكد خلال اللقاء مضي الشرعية بدعم ومساندة التحالف العربي في استكمال عملية التحرير واستعادة الدولة اليمنية المنهوبة، منوهاً إلى ما تكبده اليمنيون من خسائر فادحة ومعاناة كبيرة جراء انهيار الدولة واستيلاء الميليشيات الانقلابية ونهبها لموارد البلد.

وحثّ بمضاعفة الجهود والعمل على توحيد الصف الوطني والالتحام بصفوف الجيش لمقاومة الانقلاب ودحره، مشيداً بالتضحيات التي قدمها أبناء محافظة إب إلى جوار إخوانهم من بقية المحافظات في سبيل حماية امن اليمنيين واستعادة حريتهم.