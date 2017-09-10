مضيفة طيران تبتز " أذربيجاني " بصور زوجته الفاضحة - صحيفة صدى الالكترونية

مضيفة طيران تبتز ” أذربيجاني ” بصور زوجته الفاضحة
أحالت نيابة دبي مضيفة طيران من دولة لاتفيا، لمحكمة الجنايات، بتهمة تهديد بائع أذربيجاني، بنشر صور زوجته الفاضحة مع عشيقيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبته بدفع مبلغ 100 ألف دولار مقابل سكوتها.
وبعد التحري تم ضبط المتهمة التي اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها باتفاق مع عشيق زوجة الضحية الذي أنهى علاقته بزوجته، وأنشئت حساب وهمي على ” انستجرام ” وأرسلت صورة للزوج المخدوع، وأمتثل لتهديدها وأرسل لها مبلغ 10 ألاف دولار على حسابها البنكي مقابل أن تزوده بباقي الصور.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 7 ساعات
.؟؟؟. وأمتثل لتهديدها وأرسل لها مبلغ 10 ألاف دولار على حسابها البنكي مقابل أن تزوده بباقي الصور .؟؟؟.
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.😡.😡.😡.
… هذا أكيد أكرَمكم الله حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــمار . وحتى ألحِـــــــــــــــــــــــــــــمار مايسويها .ـ.😁🤣😆.
تاااامه[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 6 ساعات
😂والله صدقت وانا اختك
هههه يمكن يبا يشوف صور اكثر عنهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12797 ] نشر منذ 34 دقيقة
غبي يطلقها ولا يدفع هذا المبلغ للمضيفه