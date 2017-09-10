مضيفة طيران تبتز " أذربيجاني " بصور زوجته الفاضحة - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

أحالت نيابة دبي مضيفة طيران من دولة لاتفيا، لمحكمة الجنايات، بتهمة تهديد بائع أذربيجاني، بنشر صور زوجته الفاضحة مع عشيقيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبته بدفع مبلغ 100 ألف دولار مقابل سكوتها.

وبعد التحري تم ضبط المتهمة التي اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها باتفاق مع عشيق زوجة الضحية الذي أنهى علاقته بزوجته، وأنشئت حساب وهمي على ” انستجرام ” وأرسلت صورة للزوج المخدوع، وأمتثل لتهديدها وأرسل لها مبلغ 10 ألاف دولار على حسابها البنكي مقابل أن تزوده بباقي الصور.