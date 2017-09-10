⁠⁠⁠⁠⁠كوريا الشمالية تحدد مستقبل العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

أكد خبراء في الشأن الدولي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سترد فورا على أي هجوم صاروخي من جانب كوريا الشمالية ضد اليابان، مما ينذر باندلاع حرب عالمية ثالثة، قد تدمر العالم بأسره، نظرا لإحتمالية انخراط الصين للدفاع عن بيونج يانج، حيث تصبح بكين في مواجهة مع واشنطن.

جدير بالذكر أن بيونغ يانغ، أثارت قلق العالم أمس السبت، عندما أطلقت صاروخا باليستيا حلق أعلى اليابان وسقط قرب جزيرة ” هوكايدو ” ، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بغضب ونيران لم يشهدهما العالم من قبل.