 ⁠⁠⁠⁠دار الحمراء النسائية بالرياض تعلن وظائف نسائية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 10

    سبتمبر

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⁠⁠⁠⁠دار الحمراء النسائية بالرياض تعلن وظائف نسائية شاغرة

⁠⁠⁠⁠دار الحمراء النسائية بالرياض تعلن وظائف نسائية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدرسة دار الحمراء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- معلمة رياض أطفال (الفترة الصباحية):
– أن تكون سعودية الجنسية.
– أن تكون على علم بالتجويد وقادرة على تعليم القرآن الكريم بالشكل الصحيح.
– أن تكون قادرة على التعامل مع الأطفال.
– الأفضلية لحملة الشهادة.
– يفضل من لديها خبرة.

2- مشرفة مقيمة (الفترة الصباحية):
– أن تكون سعودية الجنسية.
– لديها إجازة في القرآن الكريم.
– قادرة على تحمل ضغط العمل.
– تجيد العمل على الكمبيوتر.
– يفضل من لديها خبرة.

3- مسؤولة حاسب (الفترة المسائية):
– أن تكون سعودية الجنسية.
– أن تتقن العمل على الكمبيوتر خاصة برامج (office).
– أن تتقن تصميم الإعلانات.
– أن تتقن تصميم الفيديوهات.
– أن تكون قادرة على تحمل ضغط العمل.
– أن تكون متعاونة وقادرة على العمل ضمن الفريق.
– يفضل من لديها خبرة.

وأوضحت المدرسة، أنه على الراغبات بالتقديم إحضار السيرة الذاتية للمقابلة الشخصية والتي ستعقد اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/ 1438هـ، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف.

وللاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف: (0112722100) .

 


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