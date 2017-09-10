⁠⁠⁠⁠دار الحمراء النسائية بالرياض تعلن وظائف نسائية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

دار الحمراء النسائية بالرياض تعلن وظائف نسائية شاغرة
أعلنت مدرسة دار الحمراء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
1- معلمة رياض أطفال (الفترة الصباحية):
– أن تكون سعودية الجنسية.
– أن تكون على علم بالتجويد وقادرة على تعليم القرآن الكريم بالشكل الصحيح.
– أن تكون قادرة على التعامل مع الأطفال.
– الأفضلية لحملة الشهادة.
– يفضل من لديها خبرة.
2- مشرفة مقيمة (الفترة الصباحية):
– أن تكون سعودية الجنسية.
– لديها إجازة في القرآن الكريم.
– قادرة على تحمل ضغط العمل.
– تجيد العمل على الكمبيوتر.
– يفضل من لديها خبرة.
3- مسؤولة حاسب (الفترة المسائية):
– أن تكون سعودية الجنسية.
– أن تتقن العمل على الكمبيوتر خاصة برامج (office).
– أن تتقن تصميم الإعلانات.
– أن تتقن تصميم الفيديوهات.
– أن تكون قادرة على تحمل ضغط العمل.
– أن تكون متعاونة وقادرة على العمل ضمن الفريق.
– يفضل من لديها خبرة.
وأوضحت المدرسة، أنه على الراغبات بالتقديم إحضار السيرة الذاتية للمقابلة الشخصية والتي ستعقد اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/ 1438هـ، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف.
وللاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف: (0112722100) .
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