⁠⁠⁠⁠دار الحمراء النسائية بالرياض تعلن وظائف نسائية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدرسة دار الحمراء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- معلمة رياض أطفال (الفترة الصباحية):

– أن تكون سعودية الجنسية.

– أن تكون على علم بالتجويد وقادرة على تعليم القرآن الكريم بالشكل الصحيح.

– أن تكون قادرة على التعامل مع الأطفال.

– الأفضلية لحملة الشهادة.

– يفضل من لديها خبرة.

2- مشرفة مقيمة (الفترة الصباحية):

– أن تكون سعودية الجنسية.

– لديها إجازة في القرآن الكريم.

– قادرة على تحمل ضغط العمل.

– تجيد العمل على الكمبيوتر.

– يفضل من لديها خبرة.

3- مسؤولة حاسب (الفترة المسائية):

– أن تكون سعودية الجنسية.

– أن تتقن العمل على الكمبيوتر خاصة برامج (office).

– أن تتقن تصميم الإعلانات.

– أن تتقن تصميم الفيديوهات.

– أن تكون قادرة على تحمل ضغط العمل.

– أن تكون متعاونة وقادرة على العمل ضمن الفريق.

– يفضل من لديها خبرة.

وأوضحت المدرسة، أنه على الراغبات بالتقديم إحضار السيرة الذاتية للمقابلة الشخصية والتي ستعقد اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/ 1438هـ، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف.

وللاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف: (0112722100) .