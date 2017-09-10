جمعية بشراكم في الجوف تعلن وظائف نسائية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية بشراكم الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، بمسمى “مديرية دار نسائية، مساعدة إدارية”، وذلك للعمل بفرع الجمعية بالدور النسائية بالجوف.

وأبرزت الجمعية، أن شروط الوظائف هي:

1. أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

2. شهادة حاسب آلي.

3. أن تحفظ جزءًا من القرآن الكريم على الأقل.

4. أن تكون سعودية الجنسية.

ودعت الجمعية الراغبات بالتقديم التوجه إلى القسم النسائي في جمعية بشراكم (دار السبيعي)، وإحضار المؤهل الدراسي والخبرات إن وجدت، وتعبئة نموذج طلب التوظيف، وذلك عن طريق الرابط التالي: هنــــــــا.

وأوضحت الجمعية، أن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس القادم الموافق 1438/12/23هـ.