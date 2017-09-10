⁠⁠⁠⁠⁠رافشان حكما للقاء الهلال والعين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة قيادة مباراة الهلال أمام العين الإماراتي ضمن إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا إلى الحكم الأوزبكي رافشان ايرماتوف.

ويستعد الهلال لمواجهة العين غدا الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي بلا أهداف نتيجة مباراة الذهاب التي جرت في الـ 21 من أغسطس الماضي، على ملعب هزاع بن زايد.

وكانت بعثة الفريق الإمارتي وصلت الرياض مساء السبت تأهباً للمواجهة الحاسمة نحو الدور نصف النهائي من البطولة القارية الأرفع.