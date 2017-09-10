الرئيس الباكستاني يلتقي نظيره التركي لبحث أزمة ميانمار - صحيفة صدى الالكترونية

آستانا(صدى):

التقى الرئيس الباكستاني ممنون حسين اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي، المنعقدة حالياً في العاصمة الكازاخستانية آستانا.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى التطورات الإقليمية وخاصة الأوضاع في أفغانستان وميانمار.

وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد على أهمية الدور الذي تؤديه باكستان لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن استعداد تركيا على العمل مع باكستان لدعم الأمن والسلام في أفغانستان.