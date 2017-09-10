شركة نسما تعلن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع- خطوط الأنابيب (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– منسق الموقع (الشرقية): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــــــــا.