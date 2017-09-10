⁠⁠⁠⁠⁠البنك الأهلي بجدة يعلن عن وظائف - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الأهلي التجاري – عبر موقعه الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ مصرفي أول تمويل المشاريع ” ، وذلك للعمل في قسم التمويل المتخصص بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو محاسب قانوني، أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2017م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــا.