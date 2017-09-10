" أبو الغيط " يحذر من تداعيات انفصال كردستان على الأمن القومي - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المسؤولين في الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق إلى ضرورة فتح حوار عاجل ومباشر وصريح ومنفتح بين الجانبين بما يسمح باستعادة الثقة .

وقال أبو الغيط اليوم الأحد: ” إن الحوار يجب أن ينطلق من ثوابت يأتي على رأسها أن المصلحة العليا لكافة مكونات الشعب العراقي هي في الحفاظ على وحدة الدولة، وأن يكون هناك عمل جاد ومخلص من أجل ترسيخ مفهوم دولة فيدرالية ديمقراطية قوية ومستقرة في العراق تكفل حماية وتعزيز حقوق كافة أبناء الشعب العراقي بشكل متساو وفِي ظل اعلاء مبدأ سيادة القانون، والإقرار بأن الأكراد هم مكون أصيل من مكونات هذه الدولة لا يجب تهميشه أو تنحية دوره في إطار الحديث حول مستقبل الدولة العراقية أو أية صيغة للعملية السياسية في العراق ” .