أمانة مكة تغلق أكبر منتزه بالمنطقة لمخالفاته الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة أحد أكبر المنتزهات الشبابية المستثمرة بالمنطقة، إثر ضبط العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية بداخله وعمالة مخالفة ومواد غير صالحة للاستخدام .

جاء ذلك خلال حملة موسعة نفذها مراقبو بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة على المنتزهات الواقعة بمنطقة المقرح بشارع الحج باتجاه طريق المدينة المنورة ، حيث تم ضبط الموقع المخالف واستدعاء المستثر والتحفظ على كميات من المصادرات وإغلاق الموقع لحين تطبيق الجزاءات المترتبة عليه.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس خالد بن عبدالله سندي أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي في كافة الأحياء السكنية بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك، ومن خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون، مشيراً إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين ، حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم .

وقال إن البلدية شكلت فرقة بمشاركة كلاً من: رئيس قسم الأسواق عبدالعزيز مجلي ومشرف الفتره الصباحية دويحان السلمي والمساعدين بندر الصبحي وابراهيم الحربي ورئيس قسم المواد الغذائية محمود برناوي وعدد من المراقبين والعمال ، وتم تفتيش الموقع واكتشاف العديد من المخالفات بداخله ، مثل سوء التجهيزات وسوء نظافة الموقع وإعداد الطلبات في دورات المياه ، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، ووجود كميات من المواد سيئة التخزين ، وغير ذلك من المخالفات ، وتمت مصادرة 56 شيشة وأرجيلة ومعسلات و41 من الأدوات المستخدمة داخل دورات المياه ، 16 كيس كبير من الفحم ، وتم إغلاق الموقع وفرض غرامه ماليه على المستثمر صاحب المحل بعد إحضاره إلى البلدية.

واخذ الإقرار بعدم مزاوله النشاط إلا بعد تسويه الوضع واستخراج ترخيص نظامي، كما تم إغلاق الكافتيريا الموجودة بالداخل.

وأكد سندي بأن البلدية حريصة على متابعة هذه الأنشطة يوميا، والقضاء على مثل هذه المخالفات والتأكد من نظامية المواقع الترفيهية التي يرتادها المواطنون، حرصا على صحتهم وسلامتهم وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم.