بالفيديو.. أمريكي مهووس بالسيلفي يتحدى إعصار إيرما - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمريكي مهووس بالسيلفي يتحدى إعصار إيرما
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لشاب أمريكي يحاول التقاط صورة سيلفى من داخل إعصار إيرما المدمر.
وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو ينزل من سيارته ملثما وممسكا بهاتفه يحاول التقاط صورة، متحديا قوة الرياح التي أرجعته للوراء إلا أنه أصر على المقاومة.
ووصفه النشطاء بالمجنون، نظرا لهوسه بالسيلفي حتى في ظل هذه الكارثة.
وكان الإعصار إيرما دمر جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي في البحر الكاريبي ثم ضرب كوبا ترافقه رياح سرعتها مئتي كيلومتر في الساعة.وقد أدى إلى فيضانات في العاصمة وسبب دمارا في وسط الجزيرة وشرقها.
مشهد مخيف.. أميركي يلتقط "سيلفي" مع إعصار "إرما".. ماذا فعلت به الرياح؟ pic.twitter.com/oxHW1IJ7fq
— فلسطين بوست (@plespost) September 10, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33900 ] نشر منذ 5 ساعات
مع الهبال والغباوه ، تغطرس المغرور ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3556 ] نشر منذ 5 ساعات
خِــــــــــــــــبِل ذا .؟. صحيح إن ألعقل نِعمه .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18012 ] نشر منذ 5 ساعات
الله لايبلانا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 4 ساعات
اهل العقول في راحة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4352 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههه هوس التصوير😂😊