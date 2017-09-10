بالفيديو.. أمريكي مهووس بالسيلفي يتحدى إعصار إيرما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لشاب أمريكي يحاول التقاط صورة سيلفى من داخل إعصار إيرما المدمر.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو ينزل من سيارته ملثما وممسكا بهاتفه يحاول التقاط صورة، متحديا قوة الرياح التي أرجعته للوراء إلا أنه أصر على المقاومة.

ووصفه النشطاء بالمجنون، نظرا لهوسه بالسيلفي حتى في ظل هذه الكارثة.

وكان الإعصار إيرما دمر جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي في البحر الكاريبي ثم ضرب كوبا ترافقه رياح سرعتها مئتي كيلومتر في الساعة.وقد أدى إلى فيضانات في العاصمة وسبب دمارا في وسط الجزيرة وشرقها.